Ankara Valiliği duyurdu: Test uçuşları nedeniyle yüksek ses oluşabilir

Ankara Valiliği, 8 Mayıs Cuma günü Ankara semalarında gerçekleştirilecek planlı test uçuşlarına ilişkin açıklama yaptı.

Valilik, uçuşlar sırasında ses hızının aşılması nedeniyle yüksek seviyede gürültü oluşabileceğini belirterek vatandaşların paniğe kapılmaması çağrısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, 13.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı ve kontrollü uçuş gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, NOTAM kapsamındaki güzergahları takip edecek uçakların iniş için Esenboğa Havalimanı’nı kullanacağı ifade edildi.