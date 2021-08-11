Ankara Valiliğinden 2 grup arasında çıkan kavga ile ilgili açıklama

Ankara Valiliği, dün gece Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan kavgayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Olayla ilgili araştırmanın tüm yönleriyle devam ettiği belirtilen açıklama şöyle:

"10.08.2021 günü 21:30 sıralarında Altındağ ilçesinde iki ayrı grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve sonucunda biri ağır olmak üzere iki vatandaşımız maalesef yaralanmıştır.

Yaralı vatandaşlarımız hemen hastanede tedavi altına alınmışlar ve tedavileri halen devam etmektedir. 2 vatandaşımızı yaralayanların yabancı uyruklu şahıslar olduğu tespit edilmiş olup; 2 şahıs gözaltına alınmıştır.

Söz konusu üzücü olayla ilgili tahkikat tüm yönleriyle devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."