Ankara Valiliği'nden Demirtaş yasağı

17 Ocak 2018



Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın bugün saat 14.00'de Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ve ilk duruşmanın ardından Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşmasının görüleceği belirtildi.

Açıklamada, her iki duruşmaya da katılacağı değerlendirilen Selahattin Demirtaş’a destek amaçlı müzahir kesimlerce duruşmalara katılma, toplanma çağrısında bulunulduğuna ilişkin bilgilerin elde edildiği aktarıldı.

Konu ile ilgili olarak Sincan Cezaevi ve Adliyesi Kampüsü ile Ankara Adliyesi önü ve çevresinde bir araya gelenlerden oluşturulacak topluluğun bazı terör örgütlerince suiistimal edilerek muhtemel hedef teşkil edeceği, katılımcılar ve vatandaşlara yönelik eylem yapabileceği, böylelikle kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün başta Sincan Cezaevi ve Adliyesi Kampüsü önü ve çevresi olmak üzere Ankara genelinde umuma açık alanlarda, kanuna aykırı her türlü toplanma, yürüyüş, oturma eylemi, anma toplantısı ve bu gibi eylemler, etkinlikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c maddesine göre ilimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla, 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11. maddesinin k ve m bendi hükümleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

Açıklamada, emir ve yasaklara uymayanlar hakkında ise fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde, Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Olağanüstü Hal Kanunu, İl İdaresi Kanunu hükümleri ile Kabahatler Kanunu ve Türk Ceza Kanunu gereğince yasal işlem yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA