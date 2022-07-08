Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, Kurban Bayramı'nın ilk günü beklenen sağanak yağış kaynaklı olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Bayramın ilk günü beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.