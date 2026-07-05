Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı: Türk Yıldızları uçuşu nedeniyle yüksek ses oluşabilir

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Ankara Valiliği, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında başkentte gösteri uçuşu gerçekleştireceğini duyurdu.

Son prova bugün yapılacak

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Türk Yıldızları'nın gösteri öncesindeki son prova uçuşunu bugün yapacağı belirtildi. Akrobasi timinin asıl gösteri uçuşunun ise yarın gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, uçuşların 15.15 ile 15.30 saatleri arasında yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Valilik, uçak sesi ve bölgede oluşabilecek hava trafiği nedeniyle vatandaşların herhangi bir endişe yaşamaması için kamuoyunun önceden bilgilendirildiğini kaydetti.