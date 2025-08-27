Ankara Valiliği'nden yüksek ses uyarısı

Ankara Valiliği, SOLOTÜRK’ün 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında yapacağı uçuşlara ilişkin açıklama yaptı.

Valiliğin duyurusuna göre, SOLOTÜRK 28 Ağustos’ta “çevre tanıma” ve “prova” uçuşları yapacak. 30 Ağustos’ta ise Anıtkabir ve çevresinde büyük gösteri uçuşu gerçekleştirilecek.

Yüksek ses uyarısı

Açıklamada, şehir merkezinde yapılacak uçuşlar sırasında oluşabilecek yüksek sesin vatandaşlarda tedirginlik yaratmaması gerektiği vurgulandı.