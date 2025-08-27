Ankara Valiliği'nden yüksek ses uyarısı
Ankara Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK’ün başkent semalarında gerçekleştireceği uçuşlarla ilgili açıklama yaptı. Valilik, şehir merkezinde yapılacak uçuşlarda oluşabilecek yüksek ses nedeniyle vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini bildirdi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara Valiliği, SOLOTÜRK’ün 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında yapacağı uçuşlara ilişkin açıklama yaptı.
Valiliğin duyurusuna göre, SOLOTÜRK 28 Ağustos’ta “çevre tanıma” ve “prova” uçuşları yapacak. 30 Ağustos’ta ise Anıtkabir ve çevresinde büyük gösteri uçuşu gerçekleştirilecek.
Yüksek ses uyarısı
Açıklamada, şehir merkezinde yapılacak uçuşlar sırasında oluşabilecek yüksek sesin vatandaşlarda tedirginlik yaratmaması gerektiği vurgulandı.