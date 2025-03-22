Ankara Valisi açıkladı! Protestolarda 41 kişi gözaltına alındı
Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra çıkan protesto gösterilerinde yapılan gözaltılar konusunda açıklamada bulundu. Şahin, gözaltı sayısının 41 olduğunu belirtti.
Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentte yaşanan protesto gösterilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Şahin, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar bahane edilerek ilimizde meydana gelen yasadışı gösterilerde polise mukavemet eden 41 kişi gözaltına alınmış ve gerekli işlemler yapılmak üzere adli mercilere teslim edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için polisimizin sağduyuyla, sabırla ve fedakarca yürüttüğü görevine sağduyuyla yardımcı olmak, provokasyonlara kapılmamak asgari vatandaşlık borcumuzdur" dedi.