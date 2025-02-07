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Ankara Valisi Şahin sahte içkide kahreden tabloyu açıkladı

Ankara Valisi Vasip Şahin, il genelinde 33 kişinin sahte içkiden hayatını kaybettiğini duyurdu. Onlarca kişinin ise hastanede tedavisi devam ediyor.

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Ankara Valisi Vasip Şahin, il genelinde son zamanlar 33 kişinin sahte alkol nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şahin, sahte içki nedeniyle 20 kişinin de hastanede tedavileri altında olduğunu belirtti.

İstanbul Valiliği de ocak ayında yaptığı açıklamada, kaçak içki ve sahte alkol kullanımı nedeniyle 2024 yılında 110 kişinin zehirlendiğini ve bu kişilerden 48'inin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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