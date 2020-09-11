Ankara ve İzmir'de yeni mesai uygulaması

11 Eylül 2020

Ankara Valiliği, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bağlı kurumlarının çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildiğini bildirdi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 26 Ağustos tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki personele uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabileceği esasının getirildiği anımsatıldı.

Bu kapsamda Valiliğe bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildiği belirtilen açıklamada, değişiklikle "kontrollü sosyal hayat" çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması ve böylece salgının bulaş hızının kontrol altına alınmasının hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada, alınan kararla ilgili kurumların mesai saatlerinin 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 olarak dört farklı şekilde uygulanacağı kaydedildi.

Buna göre, Valilik merkez birimleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İl Çevre ve Şehircilik, İl Afet ve Acil Durum, İl Sivil Toplumla İlişkiler, İl Nüfus ve Vatandaşlık müdürlükleri, Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amirliği, İl Çalışma ve İş Kurumu, İl Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu Bölge, İl Ticaret, Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge, Tapu ve Kadastro 1. Bölge, İl Aile ve Sosyal Hizmetler, İl Gençlik ve Spor müdürlükleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Vergi Dairesi Başkanlığı 08.00-17.00 saatleri arasında mesai yapacak.

İl Müftülüğü ile Karayolları 4. Bölge, TCDD 2. Bölge, Ulaştırma 2. Bölge müdürlükleri, PTT Başmüdürlüğü, Yüksek Hızlı Tren Bölge, İl Milli Eğitim, İl Tarım ve Orman, İller Bankası Bölge müdürlükleri, Defterdarlık ile İl Sanayi ve Teknoloji, MTA Orta Anadolu 3. Bölge, DSİ 5. Bölge ve İl Göç İdaresi müdürlükleri 08.30-17.30 saatleri arasında faaliyette bulunacak.

Vakıflar Bölge, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bölge, İl Kültür ve Turizm, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Ankara Devlet Tiyatrosu, Meteoroloji 9. Bölge, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge ve Orman Bölge müdürlükleri 09.00-18.00'de, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ise 10.00-19.00 saatlerinde hizmet verecek.

İzmir'de kamu kurumlarına COVID-19 tedbirli farklı mesai uygulaması

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Konak ilçesindeki kamu kurumlarında 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren COVID-19 tedbirleri kapsamında farklı mesai saati uygulamasına geçileceğini bildirdi.

Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren COVID-19 tedbirleri kapsamında yalnızca Konak ilçesindeki bazı kamu kurumlarında farklı mesai saati uygulaması olacağını aktardı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100. Maddesi'ne göre yalnızca Konak ilçesinin mülki idari sınırları içerisinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları için mesai saatlerinin yeniden düzenlendiğini ifade eden Köşger, şunları kaydetti:

"Listede bulunan kamu kurum ve kuruluşları için mesai saatleri sabah 08.00-12.30, öğlen 13.00-16.30 olarak, bazı kamu kurum ve kuruluşları için ise mesai saatleri sabah 09.00-13.00, öğlen 13.30-17.30 olarak belirlenmiştir. Konak ilçesi dışındaki tüm ilçelerimiz sabah 08.30-12.30 öğlen, 13.30-17.30 arasındaki mesai saatleri uygulamasına devam edecektir.

Köşger, kurumlar arasında İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünün de arasında olduğu 53 kurumun yer aldığını bildirdi.

Kaynak: AA