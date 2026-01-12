Ankara'da 13 Ocak Salı (yarın) okullar tatil mi, okul var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını dikkate alan Ankara Valiliği bugün Başkent'te okulları tatil etti. Kar yağışı Ankara'da 2 gün daha sürecek. Milyonlarca kişi okulların durumunu merak ederken "Yarın Ankara'da okullar tatil mi" sorusunu da peş peşe yöneltiyor.

Ankara'da 13 Ocak Salı okullar tatil mi?

Ankara'da pazartesi, salı ve çarşamba kar bekleniyor. Başkent için yarın da okulların tatil edilmesi kuvvetle muhtemel görünürken nihai kararı Ankara Valiliği yapacağı değerlendirme sonrası verecek. Henüz tatil haberi gelmiş değil.

12 Ocak Pazartesi günü kar yağışı öne çıkıyor. En düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 3 derece olacak.

13 Ocak Salı günü kar yağışı sürerken gece sıcaklığı -2 dereceye kadar gerileyecek, gündüz ise 0 derece civarında seyredecek.

14 Ocak Çarşamba günü haftanın en soğuk günü olarak dikkat çekiyor. Kar yağışının etkili olması beklenen günde sıcaklık gece -4 dereceye kadar düşecek, gündüz ise yalnızca 1 derece olacak.

15 Ocak Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 0 ile 6 derece arasında değişecek.

16 Ocak Cuma günü ise parçalı bulutlu hava devam ederken en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 7 derece olacak.