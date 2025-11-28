Ankara’da 154 kişinin zehirlendiği olaya ilişkin dikkat çeken gelişme

Dün akşam saatlerinde Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’deki çeşitli inşaat şantiyeleri ile bazı evlerden bulantı ve kusma şikayetleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne çok sayıda ihbarda bulunuldu.

Vatandaşlar hastaneye akın etti

Şikayetleri artan bazı kişilerin ambulanslarla hastanelere kaldırıldığı, bazılarının ise kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına gittiği öğrenildi.

Olay yerine yönlendirilen ekiplerin ilk incelemelerinde, vatandaşların aynı yemek firmasından gelen tavuk döner menüsünü tükettiklerinin belirlendiği ve mevcut belirtilerin gıda zehirlenmesiyle uyumlu olduğu ifade edildi.

4 kişi gözaltına alındı

Toplamda 153 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğu olaya ilişkin yemek temin eden şirketteki 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.