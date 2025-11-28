Ankara’da 154 kişinin zehirlendiği olaya ilişkin dikkat çeken gelişme

Ankara’da 154 kişinin zehirlendiği olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
Ankara'da dün akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 153 kişi hastaneye başvurdu. 103 kişi tedbir amaçlı hastanede bulundurulurken 50 hasta ise taburcu edildi. Konuya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.
Dün akşam saatlerinde Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’deki çeşitli inşaat şantiyeleri ile bazı evlerden bulantı ve kusma şikayetleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne çok sayıda ihbarda bulunuldu.
Vatandaşlar hastaneye akın etti
Şikayetleri artan bazı kişilerin ambulanslarla hastanelere kaldırıldığı, bazılarının ise kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına gittiği öğrenildi.
Olay yerine yönlendirilen ekiplerin ilk incelemelerinde, vatandaşların aynı yemek firmasından gelen tavuk döner menüsünü tükettiklerinin belirlendiği ve mevcut belirtilerin gıda zehirlenmesiyle uyumlu olduğu ifade edildi.
4 kişi gözaltına alındı
Toplamda 153 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğu olaya ilişkin yemek temin eden şirketteki 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.