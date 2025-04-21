Ankara'da 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında otobüs, metro ve ANKARAY seferlerinin ücretsiz olacağını açıkladı.

EGO'dan yapılan duyuruya göre, vatandaşlar 23 Nisan Salı günü saat 06.00 ile 24.00 arasında toplu taşıma hizmetlerinden hiçbir ücret ödemeden yararlanabilecek.

Ayrıca, EGO otobüsleri 23 Nisan’da 377 farklı güzergahta, cumartesi servis programına uygun şekilde sefer yapacak. Otobüslerin güzergah ve saat bilgilerine, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ya da kurumun resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.