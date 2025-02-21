Ankara'da 3,0 büyüklüğünde deprem!

Ankara'da saat 09:36'da 3,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Ankara'nın Mamak ilçesi olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi merkez üssünü Elmadağ olarak duyurdu.

Ankara'da 5 günde ikinci deprem

AFAD'a göre deprem yerin 7 km derininde, Kandilli'ye göre ise yerin 5.1 km derininde gerçekleşen deprem 5 günde ikinci kez sallanan Ankaralıları korkuttu.

Ankara'nın deprem geçmişi

Ankara deprem riskine karşı güvenli il olarak öne çıkarken, vatandaşlar son depremlerin ardından Ankara'da yaşanan geçmiş depremleri araştırmaya başladı.

Şu ana kadar Ankara'da can kaybına neden olan bir deprem kaydedilmedi. Çevre illerde ve Ankara'da gerçekleşen depremler ise ufak çaplı maddi hasarlarla atlattıldı.

Ankara merkezli ufak hasara yol açan depremler şöyle:

31 Temmuz 2005 Bala depremi (büyüklüğü 5.3), 20-27 Aralık 2007 Bala depremleri (büyüklüğü 5.7), 23 Ocak 2020 Akyurt (büyüklüğü 4.5) ve 10 Ocak 2021 Kalecik depremleri (büyüklüğü 4.7-4.6).