Ankara'da 4 kişiye Maymun çiçeği karantinası iddiası endişe yarattı: Peş peşe açıklama geldi

Dünya Sağlık Örgütü'nün en yüksek alarm seviyesi olan uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan ettiği Maymun çiçeği (mpox) virüsü ülkelere yayılıyor. Tüm dünyada yeni bir salgın endişesi yaratan Maymun çiçeğinde Türkiye'de vaka görülüp görülmediği merak ediliyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu dün yaptığı açıklamada, "M çiçeği hastalığı şu anda ülkemizde yok, görülmedi. Bu konuda hastane acillerimize gelip, 'Ben M çiçeği mi oldum?' diye soran, şüphe eden insanlarımız oluyor. Ama şunu bilin, testlerini yapıyoruz, kliniğe bakıyoruz ve bu hastalıkla ilgili şu ana kadar herhangi bir tanı, hem test hem muayene anlamında konulmadı" ifadelerine yer verdi.

Ankara'da Maymun çiçeği karantinası iddiasına jet yanıt

İlk Maymun çiçeği karantinasının ise Ankara'da 2 hastane uygulandığı öne sürüldü. Sözcü TV'nin haberinde Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne getirilen bir kişinin, M çiçeği hastalığı şüphesiyle karantinaya alındığı ve hastalığın tespitine dair tetkiklerin devam ettiği iddia edildi.

3 M çiçeği hastalığı şüphelisinin de 21 Ağustos'ta Bilkent Şehir Hastanesi'nde karantinaya alındığı öne sürüldü. M çiçeği karantina iddiasına Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden jet yanıt geldi.

Açıklamada, “Ankara’daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir” denildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasının devamında şunlar yer aldı:

"Maymun çiçeği hastalığı ile ilgili bilgilendirmeler, Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde ve sıklıkla yapılmakta olup, halkımızın doğru bilgilere ulaşması amacıyla gereken tüm adımlar atılmaktadır. Vatandaşlarımızın, resmi açıklamaları dikkate alarak bu tür söylentilere itibar etmemeleri önem arz etmektedir."

'Ankara'da M çiçeği karantinası' iddiasına peş peşe açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Ankara'da 4 kişi, M çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ankara'daki herhangi bir sağlık tesisinde M çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hasta bulunmadığı belirtildi.

Gerekli bilgilendirmelerin, Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimlerince şeffaf bir şekilde yapıldığı ifade edilen açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır?

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.