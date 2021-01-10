Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kalecik ilçesinde saat 22.53'te, 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Depremin 12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Bakan Kurum, depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerince başlatılan ilk incelemelerde şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşılmadığını bildirdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin ise, Twitter hesabından, Kalecik ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, "Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." paylaşımında bulundu

"Ekiplerimiz teyakkuz halindeler"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara merkezli 4,5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere Başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz. Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, AFAD'ın Twitter hesabından, "Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklaması yapıldı.