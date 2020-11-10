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  • Ankara'da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Ankara'da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Ankara'da 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

Ankara'da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
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Ankara'da COVID-19 tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

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