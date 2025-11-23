Ankara'da apartman dairesinde patlama! Bina tahliye edildi
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. 50 yaşındaki L.Ü. yaralanırken, patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Bina güvenlik amacıyla tahliye edildi. Patlamaya neden olan etkenin belirlenmesi için inceleme ise başlatıldı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Olay, Mutlu Mahallesi Mutlu Caddesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşandı.
Patlama sonrası dairede yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi.
Bina tahliye edildi
Dairede yaşayan L.Ü. (50) yaralanırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı ve daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik gerekçesiyle bina sakinleri tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlamanın nedeni ise araştırılıyor.