Ankara’da bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda EGO otobüsleri, metro ve Ankaray hatlarında, bayramın dört günü boyunca cumartesi sefer programı geçerli olacak.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bayram süresince yolcu yoğunluğunun anlık olarak takip edileceği, gerek görülmesi halinde ek otobüs ve tren seferlerinin devreye alınacağı belirtildi.

Ayrıca, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla arife gününden itibaren Karşıyaka, Sincan-Çimşit ve Ortaköy mezarlıklarında toplam 7 solo EGO otobüsüyle 08.00–18.00 saatleri arasında ring seferleri düzenlenecek.