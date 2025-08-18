  1. Dünya Gazetesi
Ankara’da bazı metro istasyonları geçici olarak kapatıldı

Ankara’da Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonu ile Ankaray İşletmesi Anadolu/Anıtkabir İstasyonu, Ankara Valiliği kararıyla ikinci bir talimata kadar geçici olarak hizmet dışı bırakıldı.

Ankara Valiliği kararıyla Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 ve Ankaray Anadolu/Anıtkabir İstasyonları geçici olarak kapatıldı.

EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, istasyonların yolcu iniş ve binişine kapalı olacağı, bu nedenle kepenklerin indirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonunu kullanacak yolcularımız, Atatürk Kültür Merkezi-1 İstasyonu üzerinden geçiş sağlayabileceklerdir. Anadolu/Anıtkabir İstasyonu’na yolcu iniş ve binişi yapılamamaktadır. Yolcularımızın mağduriyet yaşamamaları adına güncel güzergah bilgilerini takip etmeleri önemle rica olunur” ifadeleri yer aldı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA