Ankara’da bazı metro istasyonları geçici olarak kapatıldı
Ankara’da Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonu ile Ankaray İşletmesi Anadolu/Anıtkabir İstasyonu, Ankara Valiliği kararıyla ikinci bir talimata kadar geçici olarak hizmet dışı bırakıldı.
Ankara Valiliği kararıyla Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 ve Ankaray Anadolu/Anıtkabir İstasyonları geçici olarak kapatıldı.
EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, istasyonların yolcu iniş ve binişine kapalı olacağı, bu nedenle kepenklerin indirildiği belirtildi.
Açıklamada, “Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonunu kullanacak yolcularımız, Atatürk Kültür Merkezi-1 İstasyonu üzerinden geçiş sağlayabileceklerdir. Anadolu/Anıtkabir İstasyonu’na yolcu iniş ve binişi yapılamamaktadır. Yolcularımızın mağduriyet yaşamamaları adına güncel güzergah bilgilerini takip etmeleri önemle rica olunur” ifadeleri yer aldı.