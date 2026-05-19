Ankara'da bazı tren seferlerine geçici düzenleme

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Ankara'daki Etimesgut Havaalanı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle bazı banliyö ve bölgesel tren seferlerinde geçici değişikliğe gidileceğini açıkladı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Havadurağı-Yıldırım durakları arasında gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları nedeniyle demir yolu hattında belirli saatlerde tren trafiğinin durdurulacağı bildirildi.

İki gün boyunca belirli saatlerde uygulanacak

Açıklamaya göre çalışmalar kapsamında yalnızca 21 Mayıs ve 27 Mayıs tarihlerinde, 10.00-16.00 saatleri arasında ilgili hat tren trafiğine kapalı olacak.

Bu süreçte Kayaş-Sincan hattında hizmet veren banliyö trenlerinin sadece Kayaş-Behiçbey arasında sefer yapacağı belirtildi.

Öte yandan Ankara-Polatlı bölgesel trenlerinin ise yalnızca Sincan-Polatlı hattında işletileceği ifade edildi.

Yolculara planlama uyarısı

TCDD Taşımacılık tarafından yapılan açıklamada, "Bu kapsamda yalnızca 21 Mayıs ve 27 Mayıs (2 gün) tarihlerinde saat 10.00-16.00'da demir yolu hattı tren trafiğine kapalı olacaktır. Bu saatlerde, Kayaş-Sincan güzergahında çalışan banliyö trenlerimiz yalnızca Kayaş-Behiçbey arasında sefer yapacaktır. Ankara-Polatlı bölgesel trenlerimiz ise yalnızca Sincan-Polatlı'da işletilecektir. Yolcularımızın seyahatlerini buna göre planlamalarını önemle rica eder, iyi yolculuklar dileriz" ifadelerine yer verildi.