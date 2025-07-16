Ankara'da belediye otobüsü zincirleme kazaya karıştı! 20 kişi yaralandı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyreden belediye otobüsü zincirleme kazaya karıştı. Otobüs, önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı, çarpmanın etkisiyle araç iki otomobile daha vurdu. Kontrolden çıkan EGO otobüsü üst geçidin beton bariyerine çarparak durabildi. İlk belirlemelere göre kazada 20 kişi yaralanırken yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsü zincirleme trafik kazasına karıştı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
06 DU 8319 plakalı EGO otobüsü, henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde önünde seyreden 06 DL 0736 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, önündeki iki otomobile çarparak durabildi.
Belediye otobüsü üst geçidin beton bariyerine çarptı
Belediye otobüsü ise kontrolden çıkarak yol kenarındaki üst geçidin beton bariyerine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 20 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.