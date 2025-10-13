Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatıldı, Ankara'da bugün hangi yollar kapatılacak? Ankara'da neden yollar kapalı? 13 Ekim Ankarada hangi yollar kapatıldı?

Ankara'nın başkent ilan edilişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek kutlamalar nedeniyle kentte bazı yollar bugün araç trafiğine kapatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'dan program bitimine kadar Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasındaki bölümü ile Çapa Sokağı her iki yönde ulaşıma kapalı olacak.

Açıklamada ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı Kavşağı–Ulus Kavşağı arası), Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yolların da çift yönlü olarak trafiğe kapatılabileceği belirtildi.

Emniyet yetkilileri, kutlamalara katılacak vatandaşlara toplu taşıma araçlarını kullanmaları yönünde çağrıda bulunurken, sürücülerden alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.