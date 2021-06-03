Ankara'da büyük iş merkezi yangını

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İş yerinin geniş alanda olması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale etmek için 4 istasyondan daha takviye ekip istedi.

Alt kat otoparktaki araçlar yandı

Diğer bloklara da sıçrayan yangını söndürmek için ekipler yoğun çaba harcıyor. Bölgeye takviye ekip ve soğutma araçları gelmeye devam ediyor.

İş yerlerinin bulunduğu alanın alt kat otoparkında bulunan ve yangının sıçradığı dükkanların önünde park halinde bulunan araçlar da yangında hasar gördü.

İlk belirlemelere göre ölü ve yaralının bulunmadığı olay yerinde zaman zaman ufak çaplı patlama sesleri de duyuluyor. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yoğun duman nedeniyle zorluk yaşıyor.

Öte yandan, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bölgede incelemelerde bulundu, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı. Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural da olayın başladığı andan itibaren bölgedeki incelemelerini sürdürüyor.