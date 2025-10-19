Ankara’da çarşaf giyen erkek gözaltına alındı
Ankara’da siyah çarşaf giyerek sokakta dolaşan bir erkek, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sıhhiye-Çayyolu metrosunda vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şahsı kısa sürede tespit etti. Gözaltına alınan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.
Ankara'da siyah çarşaf giyerek sokakta dolaşan bir erkek, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Sıhhiye-Çayyolu metrosunda siyah çarşaflı bir kişinin erkek olduğunu fark eden bir vatandaş, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbarın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şahsı kısa sürede tespit etti.
Gözaltına alınan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.