Ankara’da çarşaf giyen erkek gözaltına alındı

Ankara'da siyah çarşaf giyerek sokakta dolaşan bir erkek, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sıhhiye-Çayyolu metrosunda siyah çarşaflı bir kişinin erkek olduğunu fark eden bir vatandaş, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbarın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şahsı kısa sürede tespit etti.

Gözaltına alınan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.