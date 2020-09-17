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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 19 şüpheliden 18'i gözaltına alındı

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
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Başkentte, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 19 zanlıdan 18'i gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucunda, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan Irak uyruklu 19 kişi tespit edildi.

Çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda şüphelilerden 18'i yakalandı. 

Firari zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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