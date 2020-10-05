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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 25 gözaltı

MİT ve Ankara Emniyeti'nin DEAŞ operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 25 gözaltı
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MİT ve Ankara Emniyeti'nin DEAŞ operasyonunda 24'ü Irak, 1'i Finlandiya uyruklu 25 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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