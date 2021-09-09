Ankara'da DEAŞ operasyonu
Ankara'da aranan DEAŞ üyesi yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.
AA
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Terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan yabancı uyruklu A.E.İ'nin, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisine ulaştı.
Polatlı ilçesinde yapılan araştırma ve takip sonucu, aranan zanlı Yeniköseli Mahallesi'nde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
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