Ankara'da DEAŞ operasyonu: Kırmızı bültenle aranan kişi yakalandı

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı kadın, Ankara'da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, ülkesinden ayrılarak DEAŞ terör örgütüne katılan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Fransız Sarah Talib'in Ankara'da olduğunu tespit etti.

Yapılan takiple Talib'in ülkesine dönmek için Fransa Büyükelçiliğine ulaşmaya çalıştığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, Sarah Talib'i büyükelçiliğe 200 metre mesafede yakalayarak gözaltına aldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen Talib'in, ifade işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.