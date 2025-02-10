Ankara'da dehşet! Cinnet getiren anne çocuklarını katletti

Keçiören'in Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Serpil A.D, henüz belirlenemeyen nedenle cinnet getirerek, evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'ye (7) saldırdı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 çocuk öldü, biri ağır yaralı

Sağlık ekipleri çocuklardan A.S.D. ve O.A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini, A.B.D.'nin ise ağır yaralı olduğunu belirledi.Küçük çocuk hastaneye kaldırılırken anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.