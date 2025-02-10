Ankara'da dehşet! Cinnet getiren anne çocuklarını katletti
Ankara'da cinnet getiren anne Serpil A.D. yaşları 12 ile 7 arasında değilen 3 çocuğundan ikisini öldürdü, birini ağır yaraladı. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Keçiören'in Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Serpil A.D, henüz belirlenemeyen nedenle cinnet getirerek, evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'ye (7) saldırdı.
Durumun ihbar edilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
2 çocuk öldü, biri ağır yaralı
Sağlık ekipleri çocuklardan A.S.D. ve O.A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini, A.B.D.'nin ise ağır yaralı olduğunu belirledi.Küçük çocuk hastaneye kaldırılırken anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.