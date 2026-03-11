Ankara'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi (11 Mart 2026)
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Ankara Haymana'da deprem oldu. Ankaralılar korku yaşarken depremin büyüklüğü aratılmaya başlandı. Öte yandan "son depremler" araması da hızlandı.
Ülkemizde son günlerde 4 ve üzeri birçok deprem yaşandı. Bugün de Ankara'da korkutan bir deprem yaşandı. Ankara halkı panik yaşarken şimdi depremin büyüklüğü ve son depremler listesi araştırılıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
09.59 - Haymana (Ankara) - 3.9
09.30 - Buldan (Denizli) - 1.2
09.12 - Merkez (Erzincan) - 1.6
09.10 - Güney (Denizli) - 2.4
09.06 - Merkez (Erzincan) - 2.2
09.01 - Sivrice (Elazığ) - 2.9
08.48 - Güney (Denizli) - 0.9
08.33 - Buldan (Denizli) - 1.5
08.20 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
08.12 - Güney (Denizli) - 1.1
07.58 - Güney (Denizli) - 0.8
07.54 - Susurluk (Balıkesir) - 0.9
07.52 - Karatay (Konya) - 1.2
07.42 - Buldan (Denizli) - 4.0
06.41 - Menteşe (Muğla) - 1.3
06.02 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
05.28 - Doğanşehir (Malatya) - 1.3
05.05 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.8
05.05 - Buldan (Denizli) - 0.9
04.51 - Çelikhan (Adıyaman) - 0.8
04.45 - Torbalı (İzmir) - 1.8
04.44 - Simav (Kütahya) - 0.9