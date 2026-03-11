Ankara'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi (11 Mart 2026)

Ülkemizde son günlerde 4 ve üzeri birçok deprem yaşandı. Bugün de Ankara'da korkutan bir deprem yaşandı. Ankara halkı panik yaşarken şimdi depremin büyüklüğü ve son depremler listesi araştırılıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

09.59 - Haymana (Ankara) - 3.9

09.30 - Buldan (Denizli) - 1.2

09.12 - Merkez (Erzincan) - 1.6

09.10 - Güney (Denizli) - 2.4

09.06 - Merkez (Erzincan) - 2.2

09.01 - Sivrice (Elazığ) - 2.9

08.48 - Güney (Denizli) - 0.9

08.33 - Buldan (Denizli) - 1.5

08.20 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

08.12 - Güney (Denizli) - 1.1

07.58 - Güney (Denizli) - 0.8

07.54 - Susurluk (Balıkesir) - 0.9

07.52 - Karatay (Konya) - 1.2

07.42 - Buldan (Denizli) - 4.0

06.41 - Menteşe (Muğla) - 1.3

06.02 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9

05.28 - Doğanşehir (Malatya) - 1.3

05.05 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.8

05.05 - Buldan (Denizli) - 0.9

04.51 - Çelikhan (Adıyaman) - 0.8

04.45 - Torbalı (İzmir) - 1.8

04.44 - Simav (Kütahya) - 0.9