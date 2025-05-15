Ankara'da deprem mi oldu? Konya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Ankara'da da hissedildi. Depremi yaşayan iki şehirde halk büyük bir panik yaşadı ve sokağa döküldü. Bu korkutucu deprem sonrası son depremler listesi aratılmaya başlandı ve "Ankara'da deprem mi oldu? Konya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu" soruları gelmeye baladı.
Konya'da yaşanan 5.2'lik deprem büyük bir korkuya neden oldu. Ankara'da da hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar kendini sokağa attı. Yaşanan deprem sonrası binlerce kişi "son depremler" araması yapmaya başladı.
Son depremler listesi...
15:46 – Kulu (Konya) – 5.2
14:52 – Gölbaşı (Adıyaman) – 1.4
14:26 – Merkez (Bolu) – 1.6
14:22 – Gürün (Sivas) – 1.9
14:14 – Erbaa (Tokat) – 2.1
13:39 – Ezine (Çanakkale) – 1.3
13:33 – Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) – 1.7
13:24 – Emet (Kütahya) – 1.2
13:21 – Emet (Kütahya) – 1.3
13:15 – Havran (Balıkesir) – 1.2
13:13 – Pütürge (Malatya) – 2.0
12:55 – Merkez (Adıyaman) – 1.3
12:24 – Aliağa (İzmir) – 1.6
12:22 – Yeşilyurt (Malatya) – 2.2
12:14 – Çelikhan (Adıyaman) – 0.9
12:13 – Aslanapa (Kütahya) – 1.4
11:54 – Milas (Muğla) – 1.6
11:35 – Soma (Manisa) – 1.4
11:30 – Polateli (Kilis) – 2.1
11:24 – Menteşe (Muğla) – 2.0
11:24 – Menteşe (Muğla) – 1.9