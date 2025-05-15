Konya'da yaşanan 5.2'lik deprem büyük bir korkuya neden oldu. Ankara'da da hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar kendini sokağa attı. Yaşanan deprem sonrası binlerce kişi "son depremler" araması yapmaya başladı.

Son depremler listesi...

15:46 – Kulu (Konya) – 5.2

14:52 – Gölbaşı (Adıyaman) – 1.4

14:26 – Merkez (Bolu) – 1.6

14:22 – Gürün (Sivas) – 1.9

14:14 – Erbaa (Tokat) – 2.1

13:39 – Ezine (Çanakkale) – 1.3

13:33 – Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) – 1.7

13:24 – Emet (Kütahya) – 1.2

13:21 – Emet (Kütahya) – 1.3

13:15 – Havran (Balıkesir) – 1.2

13:13 – Pütürge (Malatya) – 2.0

12:55 – Merkez (Adıyaman) – 1.3

12:24 – Aliağa (İzmir) – 1.6

12:22 – Yeşilyurt (Malatya) – 2.2

12:14 – Çelikhan (Adıyaman) – 0.9

12:13 – Aslanapa (Kütahya) – 1.4

11:54 – Milas (Muğla) – 1.6

11:35 – Soma (Manisa) – 1.4

11:30 – Polateli (Kilis) – 2.1

11:24 – Menteşe (Muğla) – 2.0

11:24 – Menteşe (Muğla) – 1.9