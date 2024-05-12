  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Ankara'da direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Takip Et

Ankara'da direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ankara'da otomobilin trafik levhası direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 MC 7580 plakalı otomobil, Çankaya ilçesi Libya Caddesi'nde trafik levhası direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan araçtaki 4 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu’nda feci kaza! İki tırın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıAnadolu Otoyolu’nda feci kaza! İki tırın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGündem

 