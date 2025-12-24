Ankara'da düşen Libya uçağında kimler vardı? İşte Trablus'un zirvesindeki o isimler ve görevleri

Dün Ankara'da gerçekleşen resmi temasların ardından, Libya'ya dönmek üzere yola çıkan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan Falcon 50 tipi özel jet kalkıştan kısa bir süre sonra yere çakıldı.

Önce radardan çıkan jetin, hava kontrol merkezi ile son bağlantısında elektrik arızası kaynaklı "acil durum" bildirdiği ve "acil iniş" talebinde bulunduğu öğrenildi. Haymana'da düşen uçağın ardından hem Türkiye hem de Libya hükümeti kazayla ilgili soruştuma başlatırken, Libya'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Uçağın düştüğü alanda sabah saatlerinde aramalar yoğunlaşırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uçağın kara kutusuna ulaşıldığını duyurdu. 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği kazayla ilgili tüm ihtimaller araştırılırken, uçaktaki Libyalılara ilişkin detaylar da netleşti.

Düşen Libya uçağındaki isimler

BBC'nin haberine göre; uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad'ın yanı sıra Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Askeri İmalat Kurumu Komutanı Tuğgeneral Mahmud Al Katavi, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Al Assavi Diyab ve Genelkurmay Başkanlığı Fotoğrafçısı Muhammed Ömer Ahmed Mahcub bulunuyordu. Uçaktaki 3 mürettabatın ise Libyalı olmadığı iddia edildi.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al Haddad

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad, beş yıldan uzun süredir Libya Genelkurmay Başkanı olarak görev yapıyordu. Al Haddad 2011 yılındaki Libya isyanı öncesinde de ordudaydı. 2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından Libya'da başlayan siyasi istikrarsızlık ve iç savaş sürecinde Trablus merkezli güçlerle iş birliği yaptı. Bu güçler daha sonra BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni oluşturdu. 2015'te Trablus'un en kritik askeri bölgelerinden birinde üst düzey komutan oldu; 2019–2020'de Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik saldırılarına karşı savunmada öne çıkan isimler arasında yer aldı.

Eylül 2020'de Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından Libya Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Görev süresi boyunca Türkiye ile askeri ilişkilerin geliştirilmesi, savunma alanında iş birliği ve iki ülke arasındaki üst düzey koordinasyonun sürdürülmesi için çalışmalar yürüttü.

Al Haddad, Libya'yı temsilen uluslararası güvenlik toplantılarına katıldı ve Libya ordusunun modernizasyonunu öncelikleri arasında belirledi. Dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetiyle Türkiye'yi ziyaret etmiş, Ankara'da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile de resmi görüşmeler yapmıştı.

Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel

Libya'nın en üst düzey askeri yetkililerinden biriydi. Doğrudan Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al Haddad'a bağlı çalışıyordu. Kara birliklerinin operasyonlarını denetlemek, askeri hazırlıklar ile kara tabanlı savunma stratejisinin yönetimini sağlamak ve Genelkurmay ile koordinasyonu yürütmekle görevliydi. Libya'daki askeri kurumların birleştirilmesine yönelik girişimlere aktif katkı sundu.

Askeri İmalat Kurumu Komutanı Tuğgeneral Mahmud Al Katavi

Libya'nın askeri üretim programlarının denetlenmesinden sorumluydu. Silah ve teçhizatın tedariki ile bakımını, Genelkurmay Başkanı Al Haddad'la koordinasyon içinde yürüttü. Trablus merkezli silahlı kuvvetlerin modernizasyonuna yönelik faaliyetleri destekledi.

Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Al Assavi Diyab

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al Haddad'ın danışmanı olarak görev yaptı. Stratejik askeri planlama, askeri birimler arası koordinasyon, savunma politikası ve Türkiye dahil diğer ülkelerle uluslararası askeri işbirliği konularında danışmanlık sağladı.

Genelkurmay Başkanlığı Fotoğrafçısı Muhammed Ömer Ahmed Mahcub

Libya Genelkurmay Başkanlığı basın merkezinde fotoğrafçı olarak çalıştı. Genelkurmay Başkanı Al Haddad'ın gezilerinde ve faaliyetlerinde kendisine eşlik etti.

Mürettebat

NBC News ve Associated Press'e göre kazada hayatını kaybeden mürettebat Libyalı değildi. Kimlikleri ve uyrukları açıklanmadı.