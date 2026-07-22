Ankara'da eğitim helikopteri düştü: 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Sincan ilçesinde TUSAŞ'a ait R44 tipi eğitim helikopteri, henüz belirlenemeyen bir nedenle araziye düştü. İki kişinin bulunduğu helikopterin kırıma uğraması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Ankara'nın Sincan ilçesinde TUSAŞ'a ait R44 tipi eğitim helikopteri henüz bilinmeyen bir nedenle araziye düştü.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kırıma uğrayan helikopterde iki kişinin bulunduğu bildirildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazada emekli Albay Yasaözden Bakkal'ın yaşamını yitirirdiğini açıkladı.
Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Soruşturma başlatıldı
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ise olaya ilişkin soruşturma başlattı.