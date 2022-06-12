Ankara'da eğitime bir gün ara verildi

Ankara Valisi Vasip Şahin, yarın gün boyu beklenen yoğun yağış nedeniyle Beşkent'teki tüm ilk ve ortadereceli okullarda 13 Haziran Pazartesi günü eğitime ara verildiğini açıkladı.

Ankara'da toplamda 774 ihbar yapıldı

Ankara'da Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Akyurt’ta meydana gelen sel dolayısıyla itfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaştığını açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Ankara’da meydana gelen son yağışlar sonrasında İtfaiyeye ve AFAD Ankara’ya toplamda 774 ihbar ulaşmıştır. Ekiplerimiz bölgeye sevk edilerek çalışmalarına başlamıştır. TAMP kapsamındaki afet grupları AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanmıştır. Sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yağış konusunda uyarıda bulunmuştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün öğlen yaşanan yağış konusunda uyarıda bulunmuştu. Belediye'den yapılan açıklamada, "Bugün Ankara’da öğleden sonra yoğun yağışların başlaması beklenmektedir. Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının, önceki yağışlarda toprağın suya doyması nedeniyle daha çok olabileceği tahmin edilmektedir. Bu bakımdan, özellikle istinat duvarı yakınlarına araçların park edilmemesi, büyük mesire alanları gibi açık alanlardaki bireysel programların ertelenmesi gibi tedbirlerin alınmasını vatandaşlarımızdan özellikle rica ederiz." ifadeleri kullanılmıştı.