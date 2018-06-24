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Ankara'da Erdoğan önde

Ankara'dan genel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Erdoğan yüzde 52.39 ile cumhurbaşkanlığı yarışını önde götürüyor.

Ankara'da Erdoğan önde
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Ankara'dan 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçları gelmeye başladı.

AA verilerine göre, Ankara'da sandıkların yüzde %90.29'u açıldı.

Sonuçlar şu şekilde: 


Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 52.39
Muharrem İnce: yüzde 35.17
Meral Akşener: yüzde 9.22 
Selahattin Demirtaş: yüzde 2.06
Temel Karamollaoğlu: yüzde 0.95
Doğu Perinçek: yüzde 0,21

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