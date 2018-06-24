Ankara'da Erdoğan önde
Ankara'dan genel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Erdoğan yüzde 52.39 ile cumhurbaşkanlığı yarışını önde götürüyor.
Ankara'dan 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçları gelmeye başladı.
AA verilerine göre, Ankara'da sandıkların yüzde %90.29'u açıldı.
Sonuçlar şu şekilde:
Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 52.39
Muharrem İnce: yüzde 35.17
Meral Akşener: yüzde 9.22
Selahattin Demirtaş: yüzde 2.06
Temel Karamollaoğlu: yüzde 0.95
Doğu Perinçek: yüzde 0,21