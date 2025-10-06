Ankara'da feci kaza! Yük asansörü ortadan ikiye ayrıldı işçiler yere çakıldı
Ankara'nın Mamak ilçesinde 16 katlı bir sitenin inşaatında çalışan 19 ve 36 yaşlarındaki iki işçi, 12'nci kattaki yük asansöründe çalışırken asansör ortadan ikiye ayrıldı. Korkunç kazada metrelerce yükseklikten yere çakılan 2 işçi hayatını kaybetti.
Ege Mahallesi'nde sabah saatlerinde yapımı süren 15 katlı inşaatın 12'nci katındaki yük asansörü, henüz belirlenemeyen nedenle ikiye ayrıldı.
Metrelerce yükseklikten yere çakıldılar
Olayda 12'nci katta çalışan 2 işçi hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Belediye ekipleri, inşaat çalışmalarını durdurarak çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yaşamını yitiren işçilerin amca oğulları Emrah (36) ve Nedim Akbay (19) olduğu belirlendi.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.