Ankara'da hareketli gece: Erdoğan, MİT Başkanı ve Adalet Bakanı'nı Beştepe'ye çağırdı

Gece yarısı yapılan kritik zirvenin gündeminde son günlerde Ankara emniyetinde yaşanan gelişmelerin olduğu öğrenildi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada adı geçen ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan 3 emniyet görevlisinin evlerinde arama yapıldı.

Yaşanan bu gelişme sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada bu durumun birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo olduğunu belirterek, "17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin" dedi.

Bahçeli'nin bu sözlerinin ardından Erdoğan'ın da akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldiği ve konuya ilişkin önemli adımların atılacağı iddia edildi.

Gazeteci Ziya Osman Açıkel, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan’ın Milli İstihbarat Başkanı (MİT) İbrahim Kalın ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na çağırdığını iddia etti.

Açıkel, söz konusu bilgiyi “Ankara’da bir şeyler oluyor” notuyla paylaştı.