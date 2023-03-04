Ankara'da hareketli saatler: 5 parti genel başkanı bir araya geldi

Millet ittifakı'ndaki 5 partinin genel başkanları, altılı masanın 12. toplantısının ardından yaşanan süreci değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan toplantı, saat 17.15'te başladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine ilişkin dünkü açıklamaları sonrası yapılması kararlaştırılan toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor.

Ne olmuştu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayını pazartesi günü açıklayacağı duyurulan Altılı Masa'ya ilişkin, "Milletimizin ortak iyiliği için, iyi niyetle oturduğumuz bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tüm alternatiflerin kara listeye alınarak tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür" değerlendirmesinde bulunmuş, bu açıklama sonrası siyasi gündem hareketlenmişti.