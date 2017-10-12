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Ankara'da hastanede silahlı çatışma

Ankara'da bir hastanede silahlı çatışma çıktı. Olayda bir polis memuru ve gözaltındaki şüphelilerden Aziz Erol ağır yaralandı.

Ankara'da hastanede silahlı çatışma
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Ankara'nın Kahramankazan İlçesi'nde bir kişinin öldüğü olay ardından Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verirken rahatsızlanan zanlılardan biri hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada çıkan silahlı çatışmada bir polis memuru ve gözaltındaki şüphelilerden Aziz Erol ağır yaralandı. Yarılalar, Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alındı.

Kahramankazan İlçesi'nde mevsimlik işçi 25 yaşındaki Ömer Doğan, akrabası 16 yaşındaki R.D.'yi bir araçla kaçırmıştı. Kızın kaçırıldığı aracı takip eden ağabeyinin ateş etmesi sonucu otomobili kullanan 40 yaşındaki Ekrem Genç'in ölümüne neden olmuş, şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Kaynak: DHA

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