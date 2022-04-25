Ankara'da indirimli tarife uygulaması çarşamba başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, özellikle çalışan vatandaşların ulaşım giderlerine destek olunması ve belli saatlerde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla ilk kez sabah saatlerinde indirimli tarife uygulamasını başlatıyor.

Şehir içi ulaşımında sadece 06.00 ile 06.45 saatleri arasında uygulanacak indirimli tarife, 27 Nisan 2022 Çarşamba gününden itibaren kent genelinde hayata geçirilecek.

EGO Genel Müdürlüğüne ait teleferik, otobüs ve raylı sistemler (Metro-ANKARAY) ile BAŞKENTRAY’da da geçerli olacak indirimli tarife çerçevesinde ANKARAKART tam ücreti 6,5 TL yerine 4,50 TL olarak güncellenecek.

Hedef: Trafik yoğunluğunu azaltarak toplu ulaşıma teşvik

Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da ilk kez başlattığı bu uygulama ile trafik yoğunluğunun fazla olduğu saatleri daha erkene çekerek toplu taşıma hizmetini daha konforlu hâle getirmeyi ve özel araçları olan Başkentlileri toplu taşıma araçlarını kullanmaya teşvik etmeyi de hedefliyor.

EGO Genel Müdürlüğü uygulamanın başlamasının ardından yolcu yoğunluk oranlarının saatlik dağılımları başta olmak üzere saha denetimi ile sefer raporları hazırlayarak, tespit edilen saat aralıklarına uygun hareket saatleri ve servis sayılarını belirleyecek genel bir servis planlaması da yapacak.