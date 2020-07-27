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Ankara'da iş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Başkentte Söğütözü Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Ankara'da iş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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"Via Tower" iş merkezinin alt katlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, dış cepheye ve bazı katlara da sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada bulunanları tahliye etti.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgeye ambulanslar da sevk edildi.

Olay yerine gelen Ankara Valisi Vasip Şahin, Söğütözü'nde bir iş merkezinde çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

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