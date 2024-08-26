Ankara'da kanlı gece: Komşu kavgasında silahlar konuştu, 3 kişi öldü!
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 gün önce komşular arasında çıkan tartışmanın bugün silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Mecnun Ekinci, 4 kişiyi tabancayla vurdu. Olayda 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı, şüpheli olay yerinden kaçtı.
Haber Merkezi
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Yayla Mahallesi 1422. Sokak'ta daha önce de aralarında tartışma yaşanan komşular, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tekrar tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.E. silahla, komşuları M.Z., M.Ö., M.Z. ve Ş.Z.'ye ateş açtı.
Sağlık ekipleri M.Z., M.Ö. ve M.Z.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ş.Z. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.