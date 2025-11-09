Ankara'da katliam gibi kaza! 4 ölü, 3 yaralı
Ankara’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza yerinde inceleme yaparken, yaşamını yitirenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA