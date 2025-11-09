Google Haberler

Ankara'da katliam gibi kaza! 4 ölü, 3 yaralı

Ankara’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza yerinde inceleme yaparken, yaşamını yitirenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

