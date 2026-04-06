Ankara'da korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazaya gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, araçlarda bulunan 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kimlik tespit çalışmaları sonucunda, hayatını kaybedenlerden ikisinin Fatih Alyüz ve babası Hasan Alyüz olduğu teyit edildi. Kaza sonrası karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların enkazı çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor.