Ankara'da korkutan patlama sesinin nedeni açıklandı

23 Temmuz 2018

Ankara'da Etimesgut, Batıkent, Mamak, Sincan ve Kızılay dahil birçok noktadan duyulan bir patlama sesi meydana geldi.

Ankara Valisi Topaca, sosyal medyada hızla yayılan 'patlama sesi' ile ilgili açıklama yaptı.

Topaca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklada, "Ankara’da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine, yapılan incelemede, söz konusu patlama sesinin, F 16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğünde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Söz konusu test uçuşları için yetkili mercilerden izin alındığını bildiren Topaca, "Herhangi olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.