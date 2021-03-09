Ankara’da koronavirüse karşı yeni tedbirler alındı
Ankara'da berber, kuaför, nikah, tiyatro ve spor salonlarına girişte HES kodu zorunluluğu getirildi.
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, kentteki berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, kaplıca, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, tiyatro ve benzeri kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezlerine girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.
Alınan karar gereği il genelindeki terminal ve gar binalarında bulunan yeme-içme yerleri, COVID-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi'nde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla, daha önce getirilen açılış ve kapanış saatlerine bağlı olmaksızın, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet gösterebilecek.