Ankara'da kritik görüşme trafiği

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50+1 tartışmaları ve TL’deki değer kaybı sonrasında Ankara'da hareketli saatler yaşandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüşürken; CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bir araya geldi.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi 45 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener ‘erken seçim’ çağrısını yineledi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından "Gündemdeki aciliyet üzerine saat 16.00'da Millet İttifakı ortağımız İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener ile görüşmeye gidiyorum" paylaşımında bulundu.

İki lider görüşme sonrası ortak açıklama yaparak bir kez daha erken seçim çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Merkez Bankası'nı eleştiren Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: "Merkez Bankası; işlevini bırakmış Türk Lirası'nın değer kaybetmesine, dövizin yükselmesine seyirci olarak bakan bir kurum. Bu pozisyonda. Müdahale edemiyor. Rezervi yok. Bizim bir sorumluluğumuz var bu gidişe sessiz seyirci kalmak doğru değil. Bu konuda sorumluluk hisseden genel başkanlar olarak bir araya geldik. Türk Lirası eriyor.

Yönetemediğinizi biliyoruz. Merkez Bankası'nın ya müdürü ol çık açıklama yap, ya da müdahale etmeyi doğru bulmuyorum diyorsan müdahale etme. Koskoca bir kurum dünyada itibarsızlaştırıldı. Kendisine açık ve net çağrıda bulunuyorum yönetemiyorsun milletin sırtına daha fazla yük yükleme. Bir an önce Türkiye'nin seçime gitmesi gerekiyor. Bir zam yağmurudur geliyor. Gidişattan duyduğumuz endişeleri paylaştık. Merkez Bankası'nın itibarını sıfırladılar. Türkiye'nin de itibarını sıfırladılar.

Yüzde 50+1, 10+1 neyi getirilerse getirsinler gideceklerini biliyorlar. Seçim yap bir an önce diyerek aslında ona iyilik yapıyoruz."

Meral Akşener ise şunları söyledi: "Üniversite mezunu çocuklarımız garsonluk yapmak üzere Kanada'ya Avustralya'ya gitmek için yol bulmaya çalışıyor. 23 aydır yaptığım gezilerde gittikçe ağırlaşan bu ekonomik tabloyu yerinde gördüm. Türkiye'nin içindeki ekonomik şartların vatandaşlarımızı etkilediğini bilen insanlar olarak vatandaşlarımıza çare gösterebilir miyiz?

Sayın genel başkanın acil seçim hemen seçim çağrısına katılıyorum. Seçimden başka yapacak çare yok. Sayın Erdoğan'ın konuşmasını izleyemedim ama arkadaşlar birazını söylediler. Merkez Bankası Başkanı yazlık ve kışlık olarak değiştiği için ömrünü doldurmuş gibi görünüyor. Bütün kurumları insanların şahsında yerle bir eden bir partili cumhurbaşkanımız var."