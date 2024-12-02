Ankara'da kritik temas! Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Suriye'de gerilimin dozu artarken, Türkiye'ye yeni bör göç dalgası geleceği endişesi büyüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ise diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.

Plansız gerçekleşen ani görüşme sonrası Bakan Fidan, önemli açıklamalarda bulundu.

'Terörü noktasında yok edeceğiz'

Fidan, 'Terörü noktasında yok edeceğiz' diyerek net mesaj verirken şu açıklamaları yaptı:

"Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Gallant kararı isabetlidir.

Suriye ile ilgili gelişmeleri gözden geçirdik. Astana süreci sahadaki yoğun çatışmaların durmasını sağlamıştı. Geldiğimiz noktada çatışmaların tekrar başlamasının sebebi Suriye rejiminin 13 yıllık sorunları çözmemiş olması.

Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü her zaman destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye istikrarsızlık ortamından medet uman teröristlere asla geçit vermeyecektir. Terörü noktasında yok edeceğiz. Suriye'de olanları dış müdahaleyle açıklamak yanlış."

Suriye'de terör gruplarının İsrail ve ABD ile bağı var

Daha sonra sözü alan İran Dışişleri Bakanı Arakçi şunları söyledi:

"Uluslararası toplumun Gazze'nin durumunu ele alması gerekir. Bölgedeki sorunların kökeninin dış müdahaleler olduğuna inanıyoruz. Edindiğimiz bilgilere göre Suriye'de terör faaliyeti gösteren grupların İsrail ve ABD ile bağı bulunmakta. Bu gruplar Suriye'de güvensizlik ortamı yaratmaya teşvik edildi.

Suriye'deki grupların yeniden aktive edilmesi ve Halep'e saldırmaları endişe vericidir. Böyle bir tehlike komşu devletleri de etkileyecektir. Astana sürecinin korunması hususunda ortak bir iki ülke ortak perspektife sahiptir.

Suriye'nin istikrarsızlaşmasının sonuçlarını tüm bölge ülkeleri görecek. Bu proje bize göre bir siyonist projesi. Kimse bu siyonistlerin rolünü göz ardı etmemeli. Bizler komşu ülkeler olarak hızlı ve etkili girişimlerle Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasını engellemeliyiz. Bizim Suriye hükümetine desteğimiz kesindir. Bugüne kadar nasıl ki yanlarında durduysak yine yanlarında durmaya devam edeceğiz.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler olumlu seyrediyor."

Suriye'de neler oluyor?

Lazkiye'de bir operasyon başlatan Suriyeli Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif güçler Halep’e kadar ilerledi. Birçok bölgeyi denetimleri altına alan grup 4 gündür Esad rejimi ile çatışmaları sürdürüyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve istikrarını savunmaya devam edeceklerini, HTŞ kontrolüne geçene tüm bölgelerin geri alınacağını açıkladı.

Astana süreci

Suriye krizine çözüm bulunması ve ateşkesin sağlanması için Türk ve Rus yetkililer, Ocak 2017'de Kazakistan'da bir araya gelerek önemli adımlar attı.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki 4. tur Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

30 Ocak 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde Suriyelilerin ve garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın temsilcilerinin katıldığı kongreden ise Anayasa Komitesi kurma kararı çıktı.

15 Haziran 2022'de Nur Sultan’da yapılan 18. Astana toplantısında da Suriyeli mültecilerin dönüşü, güven artırıcı önlemler, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması görüşülmüştü.