Ankara’da kritik toplantı! Suriye'den Türkiye'ye yeni göç dalgası tehdidi

Lazkiye'de bir operasyon başlatan Suriyeli Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif güçler Halep’e kadar ilerledi. Birçok bölgeyi denetimleri altına alan grup 4 gündür Esad rejimi ile çatışmaları sürdürüyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve istikrarını savunmaya devam edeceklerini, HTŞ kontrolüne geçene tüm bölgelerin geri alınacağını açıkladı.

Ankara'da diplomasi trafiği

Tüm bu gelişmeler sonrası 'Suriye'den Türkiye'ye yeni bir göç dalgası olur mu' merak ediliyor. Ankara gelişmeleri yakından izlerken, olası göç tehdidine karşı diplomasi trafiği başladı.

Önce Ankara, sonra Şam

İçişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya, Katar, Irak ve Lübnanlı mevdidaşları ile görüştü. Görüşmelerde Suriye’deki son durum ele alındı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Fidan, bugün de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’yi ağırlayacak. Arakçi'nin Suriye’de patlak veren olayların ardından jet hızıyla bir ziyaret ayarladığı önce Ankara’ya ardından da Suriye’nin başkenti Şam’a gideceği öğrenildi.

Yeni göç dalgasına geçit verilmeyecek

Öte yandan, Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Türk askerinin muhalif grupların etki alanını genişletmeye yönelik operasyonlarına müdahil olmadığını, birliklerin güvenliğiyle ilgili tedbirlerinin alındığını vurguladı. Öte yandan TSK, Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin teyakkuza geçerken, meydana gelebilecek yeni bir göç dalgasının Suriye içinde durdurulması yönünde tedbirler aldı.

'Mültecilerin dönüşü kolaylaşacak'

Suriye muhalefetinden General Ahmet Rahal ise Esad düşerse YPG’nin de düşeceğini belirterek mültecilerin kolaylıkla evlerine dönebileceğini söyledi.